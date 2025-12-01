日相也是《進擊的巨人》粉絲！高市早苗出席FII會議 熱血高喊「這句話」爆掌聲

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本首相高市早苗今（1）日出席東京的「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中幽默引用了動漫《進擊的巨人》中主角艾連·葉卡的台詞，向底下與會者喊到：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了！」

日本首相高市早苗今（1）日出席東京的「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中幽默引用了動漫《進擊的巨人》中主角艾連·葉卡的台詞（圖／美聯社）

綜合日媒報導，沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議」今（1）日首次在東京舉行，高市早苗現身會議並發表演說，她向與會投資者與企業強調：「內閣成長的關鍵在於『危機管理投資』。這是針對經濟安全保障、糧食安全保障、能源安全保障、健康醫療安全保障、國土強韌化對策等各種風險與社會課題，由官民攜手合作、先發制人所進行的戰略性投資。」

在中日議題上，面對中國擁有全球市占率優勢的稀土採購一事，高市則言明：「將進一步強化建立稀土等重要礦物的替代供應路徑等措施，以增強供應鏈的韌性。」

有趣的是，演講的最後，高市早苗竟引用了超人氣現象級動漫《進擊的巨人》中，主角艾連·葉卡在法庭上曾說過的一句話：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了！」做結尾，話剛說完，底下爆發出「地鳴」般的掌聲，她強調：「我想大家已經明白我想說什麼了。日本回來了、請投資日本。」

