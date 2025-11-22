日相台灣有事說陸狀告聯合國

日本政府向大陸、韓國探詢明年一月進行峰會的可能性，遭到北京拒絕。圖為日相高市早苗在APEC峰會與大陸國家主席習近平會面。（路透）

本報綜合報導

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發大陸強烈反彈。大陸常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明北京政府的立場，指陸方會堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

傅聰二十一日致函古特瑞斯，就高市「涉華錯誤言行」闡明北京政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

信中表示，高市在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是一九四五年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對大陸發出武力威脅，公然挑戰陸方核心利益。

廣告 廣告

信中表示，在陸方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回錯誤言論。陸方對此強烈不滿、堅決反對。

信中又指，高市有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

日相高市早苗「台灣有事」說引發北京反彈，日本娛樂界在大陸的多個活動遭取消。雙人團體「柚子」宣布取消在香港、上海及台北的巡演。（翻攝自官方ＩＧ）

信中重申，日方必須立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

高市「台灣有事」的答詢也影響至陸日韓合作關係。日本因國會日程等因素難以在今年內舉行三方峰會，私下向陸、韓探詢明年一月召開的可能性，不過已遭到北京拒絕，在連日後具體舉辦時間都無法協商的情況下，是否能成功舉行峰會還是未知數。

另外，香港教育局也證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「二十一世紀東亞青少年大交流計畫」。亦有香港學校通知日方取消原定下月的高中訪港交流團。

而近期日本與大陸外交關係緊張，多組日本音樂人、偶像在大陸的活動受到影響。其中，日本雙人組合柚子宣布，原訂十二月在上海、香港、台灣舉行的巡演皆全部取消。日本女子偶像團體「iLiFE!」也宣布，原訂二十八、二十九日出演的上海偶像祭「ＮＳＥ二０二五元星舞台」已被取消。

爵士鼓手本田珠也原訂二十、二十二日在北京藝術中心參加貝斯手鈴木良雄的公演，他二十日在Ｘ表示，「原本彩排已經結束，聲音也是在最佳狀態，但公安突然來了，不只我們、所有在場人員都很悲傷，一般市民真的很無力」。

此外，日本喜劇公司「吉本興業」取消原訂在上海的表演，十一人男子偶像團體「ＪＯ１」也宣布取消原訂二十八日在大陸舉行的粉絲活動。