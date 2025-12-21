日相好忙！組閣2月後才搬入官邸 高市早苗喊「年節也不鬆懈」

日本首相高市早苗11月22日在南非約翰尼斯堡參加G20的G7++峰會。路透社



日本首相高市早苗的「工作狂」形象深植人心，但沒想到在其組閣滿兩個月之際，她今日（12/21）表示，近日將離開熟悉的議員宿舍，搬入首相官邸，更強調年節期間也絕不鬆懈，此番發言受到關注。

高市早苗在社群媒體平台X發文首先指出，今日適逢高市內閣成立兩個月，表示自其就任以來，國會與外交行程緊湊到沒時間喘息，她將應對物價高漲列為首要任務，並為實現強勁經濟與堅實的外交與安全保障而全力以赴。

「回過神來，歲末將至，此時正值編列下年度預算的最後衝刺階段」，高市表示，身為「國家的經營者」，即使在年節期間也絕不能鬆懈。她強調：「危機管理乃國家經營之要諦」，透露近日將離開熟悉的議員宿舍，並遷居至首相官邸。

高市早苗10月4日當選自民黨總裁（黨魁）後，對黨籍議員們演說時，表示她要努力「工作、工作、工作、工作、工作」，連說5次「工作」更成為日本年末例行的流行語年度大賞，其工作狂的形象更是深植人心。

事實上，高市早苗當選總裁後，隨即面臨公明黨退出聯合執政；她就任首相後，又立刻迎接美國總統川普訪日、前往南韓參加APEC峰會，並與中國國家主席習近平會面，外交事務忙得團團轉。自民黨內甚至出現「她是不是太瘦了」的擔憂。

高市本人日前也在國會答詢時透露，「睡眠時間大約2小時，長的話4小時，這對皮膚不太好呢」。因此，朝野都在建議高市必須「勞逸結合」、「該休息就休息」，而據日媒觀察，她最近的工作節奏似乎已有所緩和。

