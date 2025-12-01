日相引《舊金山和約》涉台灣地位未定論？ 中共黨媒：為軍事介入台海鋪路

2025年10月31日，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在南韓APEC峰會期間會面。共同社／美聯社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國怒火後，她在上週引用《舊金山和約》，指出日本從未想要也無權對台灣的地位進行認定，反而讓中共黨媒跳腳，今日（12/1）撰文批評此一「台灣地位未定」論調，並稱此舉暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖。

高市早苗11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府祭出多項對日反制措施，兩國關係陷入緊張。高市26日在首次與在野黨黨魁進行首次國會辯論時，同樣因「台灣有事」發言遭到集中火力攻擊。

高市否認了北京指控日本企圖干涉中國內政的說法，並根據《舊金山和約》內容指出，日本已放棄與台灣相關的一切權利和權限，沒有立場對台灣的法律地位進行認定，日方自然沒有在「台灣有事」發言中去干涉台灣的政治或法律現狀，自己不會改變「台灣有事」的答詢內容。

然而，中共喉舌《人民日報》今日在3版刊出「鐘聲」文章指出，這一刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與她此前公然宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的錯誤言行可謂如出一轍，再一次暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖。

文章聲稱，台灣回歸中國是二戰重要勝利成果，任何關於「台灣地位未定」的論調，都是對戰後國際秩序的公然挑戰，抨擊高市引用的《舊金山和約》是一些西方國家出於冷戰戰略考慮，將中蘇等二戰主要戰勝國排斥在外的情況下，對日單獨媾和而發表的文件。

文章進一步指出，《舊金山和約》違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對《開羅宣言》和《波茨坦公告》等具有國際法效力文件的背離，「因而是非法的、無效的」。

文章批評，高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。「我們正告日本某些政客：在『台灣問題』上玩火者必自焚」，文章呼籲日本應當謹言慎行，深刻反省歷史，停止在「台灣問題」上的任何挑釁行為，以免重蹈歷史覆轍。

