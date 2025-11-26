政治中心／綜合報導

總統賴清德先前吃日本料理，聲援日本首相高市早苗，又讓國台辦氣到跳腳，用四個「嚴重」砲轟高市，要日方收回涉台錯誤言論，還批評總統賴清德，吃的是媚日的飯，言行令人作嘔，總統賴清德也不客氣反嗆，中國動不動就對周邊國家威脅攻擊，不是大國應有的行為。

總統賴清德，先前吃日本料理，聲援日本首相高市早苗，展現台日好交情，又讓中國玻璃心碎，用四個嚴重，砲轟高市和總統賴清德。中國國台辦發言人彭慶恩：「嚴重違反國際法，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則，和中日四個政治文件的精神，嚴重傷害中國人民感情，反思糾錯，收回涉台錯誤言論。」總統賴清德：「高市早苗首相，是基於維護印太的和平穩定，所以才在跟川普總統，以及中國國家主席習近平見面時，分別提出來，她在國會的答詢，也是基於這個立場。」

日相挺台中跳腳! 賴清德:動不動就威脅.不是大國應有行為

中國國家主席習近平（圖／民視新聞）

中國國台辦發言人彭慶恩：「賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。」總統賴清德：「印太的和平穩定，印太地區每一個國家都有責任，特別是中國作為，印太地區的大國，要能夠體現大國的責任，動不動對周邊國家，進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國，應有的作為。」賴清德回嗆，中國動不動就威脅攻擊，不是大國應有的作為，對於中國國家主席習近平，最近主動致電給美國總統川普，還邀請他明年4月訪問中國，兩人到底談了什麼，會不會影響美中台關係？

總統賴清德（圖／民視新聞）總統賴清德：「川普總統亞洲行之前，他有特別強調台灣就是台灣，川普總統個人也尊敬台灣，這短短兩句話也道盡了一切，台灣跟美國的關係堅如磐石，台灣跟美國的各項合作，並沒有中斷或停止或減少，其實仍然持續不斷的在加強，所以我們對後續台美的關係，是有信心的。」賴清德老神在在，形容台美關係堅若磐石，對後續兩國的交流，有信心。

