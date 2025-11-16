日相挺台「台灣有事」 中國海警船闖釣魚台報復！滯留1小時

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，引發中國採取準軍事行動報復，東海緊張局勢隨之升溫。根據中、日多家媒體報導，中國海警局船隊16日駛入釣魚台(日稱尖閣諸島)爭議海域，滯留約1小時。此舉被普遍視為北京針對高市涉台發言的直接施壓。

中國海警局16日上午透過社群平台微信公眾號宣布，旗下1307艦艇編隊當天駛入了釣魚台「領海」內，並稱此舉是「依法開展的維權巡航活動」。中方高調宣布的作法，凸顯了此次行動的政治意涵。

對此，日本海上保安廳證實，4艘中國海警局船隻於當地時間16日上午10時許，相繼駛入釣魚台附近海域，在日本聲稱的「領海」內航行約一個多小時後，才陸續離開。日本海上保安廳出動巡邏船在現場進行了監控與應對。

此次釣魚台的緊張情勢，導火線源於日本首相高市早苗7日在國會的發言。她當時表示，若「台灣有事」(台海發生衝突)，其情勢有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論觸動北京敏感神經，引發一連串報復行動。

在海警船駛入釣魚台之前，中國已發動多波外交攻勢。中國駐大阪總領事薛劍曾發文嗆聲要「斬首」高市，引發日本外務省強烈抗議。隨後，中國外交部更罕見地發布赴日旅遊警示，聲稱在日中國公民面臨「重大風險」。

除了在釣魚台的準軍事行動，解放軍也宣布將自17日起，一連3天在黃海中部進行實彈射擊演練，軍事威嚇意味濃厚。

