日相會「台灣的總統府資政」APEC場邊高市早苗和林信義相互問候
[Newtalk新聞] 2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在韓國登場，總統府資政林信義擔任領袖代表。在APEC峰會召開前，日本首相高市早苗與林信義碰面了，她稍早主動於社群媒體Ｘ（前推特）貼出與林信義的同框互動照並發文寫道：「我在候客廳和台灣總統府資政互致問候」。
APEC領袖會議10月31日在南韓慶尚北道慶州市的和白會議展覽中心正式開幕，賴清德今年再次指派林信義擔任領袖代表。在APEC開幕儀式中，南韓總統李在明親自迎接21個會員國的代表出席者。根據轉播的鏡頭畫面，林信義與李在明握手寒暄外，現場更直接登出中華民國國旗，並標示「台灣」。
先前外交部書面報告指出，林信義第三度擔任領袖代表，對APEC運作非常熟悉，也深具公私部門經驗。我國代表團除出席相關會議外，並將與其他經濟體領袖交流，分享台灣的成功經驗。台灣可能安排林信義與剛上任的高市早苗見面，在先前成為外界討論重點，10月31日兩人終於見面了，高市早苗當晚透過X發布照片並稱呼林信義為「台灣的總統府資政」。
照片中高市早苗笑容滿面，與林信義互動。她在貼文中寫下：「在亞太經合組織高峰會召開前，我在候客廳與台灣的總統府資政林信義，雙方互致問候」。對此，日本網友紛紛留言表示：「這簡短的問候或許是開啟亞太地區新對話的第一步。未來或許就始於這場無聲的握手。」、「這個人（指林信義）真是太好了，他甚至會蹲下來和高市保持一樣的身高。」
