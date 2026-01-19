日相解散眾院 稱「未經政權選舉洗禮」、求民意授權

（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。高市表示，隨著政權架構與重大政策方向出現根本轉變，有必要由身為主權者的國民，透過選舉直接對內閣與政策路線作出判斷。

高市傍晚舉行記者會，進行長達約30分鐘的演說。她在開頭就明確表示，「我於今日，作為內閣總理大臣，作出了在1月23日解散國會的決斷」。

高市指出，「為什麼是現在？由高市出任內閣總理大臣是否合適，我希望現在就由主權者的國民來作出判斷。」她強調，這次解散並非基於政治操作，而是為了讓國民正面選擇日本未來的方向。

廣告 廣告

她表示，高市內閣推動的是全新的經濟與財政政策，也是攸關國家根本的重要政策大轉向，是她在自民黨總裁選舉，以及與日本維新會簽署的聯合執政協議書中提出的政策，但多數內容沒有寫入上次眾院選舉時自民黨的政權公約，有必要重新接受民意檢驗。

高市回顧，自去年10月當選自民黨總裁後，與長年執政夥伴公明黨分道揚鑣，改與日本維新會合作。在眾參兩院皆未取得過半席次的情況下，仍成功就任首相，但她始終認為，這樣的政權基礎必須經過國民直接檢驗。

她表示，她第3次挑戰後，於去年10月4日就任自民黨總裁，隨即結束與公明黨長達26年的聯合執政關係。在眾參兩院皆未掌握過半席次的情況下，仍須面對國會首相指名選舉，通往就任內閣總理大臣之路相當艱辛。

高市表示，最終在日本維新會以及眾參兩院其他會派的支持下，於首相指名選舉中取得勝利，並於去年10月就任內閣總理大臣。自就任以來，她始終掛念一件事，那就是高市內閣尚未經歷真正的「政權選擇選舉」洗禮，因此必須主動向民意請求授權。

她表示，「解散是一個深思熟慮後的決斷。為了不逃避、不拖延，也為了與國民一起決定日本前進的方向，我作出了這項決定。我本人也將以內閣總理大臣的身分，賭上全部責任」，請求國民判斷是否願意將國家經營託付給高市內閣。

高市指出，日本是議會內閣制國家，國民無法直接選出內閣總理大臣，但眾議院選舉本質上就是「政權選擇選舉」，若自民黨與維新會能夠取得過半數議席，便是選擇高市內閣。

她表示，「若非如此，也可能出現野田總理（立憲民主黨代表野田佳彥）、齊藤總理（公明黨代表齊藤鐵夫），或其他人。雖然是間接的，但這也等同於由國民選擇內閣總理大臣。」（編輯：田瑞華）1150119