日相重申強化安保 提及中國環台軍演、經濟脅迫

（中央社東京21日綜合外電報導）日本媒體報導，日本首相高市早苗日前在記者會上提到國際情勢日益嚴峻，指出中國在台灣周邊軍事演習，並以「經濟脅迫」方式迫使他國屈服，日本將從根本上加強安保政策。

高市本月19日宣布將於23日解散眾議院，並以本月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾議院大選。

「讀賣新聞」報導，高市當天在記者會上闡述解散眾議院的決策過程及政策主張。

在外交與安全保障方面，高市表示，若缺乏國民支持，就無法推動強而有力的外交與安全政策。

她說：「國際情勢日益嚴峻。中國軍隊在台灣周邊舉行軍事演習。我們也看到有人試圖將全球高度依賴、廣泛用於民生的供應鏈上游物資納入掌控，以經濟手段迫使其他國家屈服於自身主張。我國提倡『自由開放的印度太平洋』已有10年，今後將持續深化發展這個願景。」

高市說：「我們將以日美同盟為基軸，進一步強化日美韓、日美菲、日美澳、日義英以及與全球南方國家的合作。」

高市也提到日本將從根本上加強安保政策，「我們將提前修訂『國家安全保障戰略』、『國家防衛戰略』及『防衛力整備計畫』安保3文件」，包括進一步加強嚇阻、穩步應對網路、太空和電磁波等新領域、強化防衛產業技術的基礎、改善自衛隊的待遇等。

高市表示：「自己的國家要靠自己的雙手守護。對於沒有這份覺悟的國家，誰也不會伸出援手。」

高市還說：「我們將提升國家情報分析能力，防患於未然，並建立戰略性維護國家利益的體系。」具體措施包括設立國家情報局、對日外國投資委員會，以及制定情報與反間諜相關法律，這些都刻不容緩。（編譯：盧映孜）1150121