日相重申「台灣1事」中共抓狂了？財經網美曝真相

政治中心／李汶臻報導

日本史上首位女首相的高市早苗，先前在眾議院質詢時拋出「台灣有事即日本有事」論，引發中國不滿，導致兩國關係因此急轉直下。後續兩方又因《舊金山和約》的認定產生分歧，中國外交部更宣布不承認《舊金山和約》。對此，財經網美胡采蘋就發文分析中共不承認《舊金山和約》的真實原因，狠批中共「像一個文盲二百五政權」，並稱這種水準的國際法實力，隨便就會被「我們陸委會的梁文傑血洗」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，近來挑動中日兩國的敏感神經。面對中共祭出一系列外交、經濟施壓手段，日方依舊堅定對台立場；高市早苗今（3日）在參議院全體會議上，再度重申對台立場完全依照1972年《日中聯合公報》所載，「沒有任何改變」。另一方面，中日雙方還針對《舊金山和約》的認定產生分歧，中國外交部日前以「未參與談判」為由，不承認《舊金山和約》，這番話一出，讓不少台灣網友調侃，這意味著台灣的歸屬恐回到《馬關條約》，那麼台灣的祖國就變成了日本。

財經網美胡采蘋就發文分析，中共被高市早苗惹怒、不承認《舊金山和約》的真實原因。（圖／翻攝自臉書@Emmy追劇時間）





對於《舊金山和約》，高市早苗則是主張日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣的法律地位，而外界普遍認為，高市這番話背後的隱含意思其實是「台灣主權未定論」。時常透過臉書粉專、談論國際時事話題的財經網美胡采蘋，對此也持類似看法。至於「為什麼中共會不承認舊金山和約？」，胡采蘋指出這是中共的一貫邏輯「不利於我的都不承認」，而香港九龍的1984中英聯合聲明，因為有利於中共「他們就承認」。





從左自右依序：陸委會發言人梁文傑、日本首相高市早苗、中國國家主席習近平。（圖／民視資料照、翻攝自高市早苗X）





胡采蘋忍不住狠批中共「看起來就像一個文盲二百五政權」，並指出「依照這種水準的國際法實力，隨隨便便就被我們陸委會發言人梁文傑血洗」。她接著話鋒一轉，指出這次的舊金山和約風波，足以看出高市早苗的政治實力不容小覷。她完成川普功課的同時，也趁機重申了一次台灣地位未定論，胡采蘋認為「這就是北京抓狂，出來再次否認舊金山和約的原因」。

貼文中，對比台灣、中國及日本三方的國際法實力水準時，胡采蘋狠批中國「這些笨蛋再一次在法理層面丟掉了台灣」，並稱「中共完全不是高市早苗的對手」，最後還嘲諷對方「越戰越像白癡，不如趕快認輸停戰，認錯道歉」。

