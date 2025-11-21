日相首度回應「台灣有事」風波 大陸社群續醜化高市早苗

中國軍號以漫畫醜化、諷刺日本首相。（圖／中國軍號）

日本首相高市早苗，在出發前往G20峰會前，首度針對「台灣有事」風波回應，她說日本「存亡危機事態」的立場，從來沒變過，但還是希望與中國保持戰略互惠。日本官房長官也說，未來對「台灣有事」的回應，會更謹慎。不過大陸外交部持續開罵，官方社群也繼續用漫畫，刻意醜化高市早苗。

中國官方近期對日本首相高市早苗發起強烈批評，透過解放軍官方社群「中國軍號」發布多支影片及漫畫，嘲諷高市早苗「搞事」、「玩火自焚」，並刻意醜化其形象。同時，北京政府也發布旅遊警示，導致大量赴日機票被取消，預計將使日本旅遊業蒙受巨大損失。面對日本「台灣有事」言論持續發酵，中日關係持續緊張，而路透社更揭露中國曾在廣東外海利用民用船隻組成「影子海軍」，演練奪台行動，顯示共軍威脅不斷升高。

解放軍官方社群「中國軍號」近期發布多支針對日本首相高市早苗的影片，內容包含「玩火者終將引火自焚」、「高市高市原來是搞事」等嘲諷歌詞，並搭配刻意醜化的插圖。這些漫畫描繪高市早苗坐在炸藥上，暗諷她玩火會自焚，還有高市走向死神，指她在自掘墳墓，甚至批評她為日本軍國主義招魂。

大陸央視特約評論員蘇曉暉表示，日本的行為突破戰後規則並製造地區風險，為亞太地區和平穩定及戰後秩序延續構成直接障礙和挑戰。

除了文攻，中國官方也唱衰擊日本經濟。大陸央視記者報導，自中國官方提醒公民近期避免前往日本後，赴日旅遊訂單大幅縮水，11月15日以來已有超過54萬張飛往日本的機票被取消。中國國際航空也宣布將減少部分往返日本的航班。日本野村綜合研究所預測，中國政府的旅遊提醒可能使日本今後一年旅遊消費收入減少約1.79兆日圓，導致日本實際國內生產總值減少0.29%。

面對「台灣有事」言論持續發酵，高市早苗在前往南非參加G20峰會前回應表示，政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊來判斷何種情況屬於「存亡危機事態」，並強調這一立場未來不會改變。高市避談是否會撤回先前的答詢，但表示會和中國發展穩定關係。

大陸外交部發言人毛寧則維持強硬立場，表示日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，應恪守中日四個政治文件精神和政治承諾，立即收回錯誤言論。

路透社近期發現，中國曾在8月利用民用貨船與滾裝渡輪組成「影子海軍」，在廣東汕頭外海演練奪台行動。美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森指出，民用船隻在運輸物資方面絕對不可替代，例如豆類、子彈、繃帶、燃料等難以搬運但需大量運輸的物資。台灣前參謀總長李喜明猜測，解放軍正嘗試由民間支援打造大量小型兩棲登陸艦的能力，試圖加速讓部隊與軍備能在台灣多處海灘同時登陸上岸，顯示共軍威脅持續升高。

