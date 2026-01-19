日相高市召開記者會 宣布23日解散眾議院

記者施欣妤／綜合報導

日本首相高市早苗19日在首相官邸召開記者會，正式對外宣布將於23日解散眾議院，且各方正朝2月8日舉行眾議院選舉，積極協調與準備。

高市在記者會上正式對外宣布，將在23日召集的通常國會開議一開始，宣布解散眾議院，並朝「1月27日公告、2月8日投開票」目標，積極與各方協調。她表示，「希望由國民決定，是否繼續將國家治理重任託付給高市早苗」，並說「不迎接挑戰的國家，將沒有未來」，展現希望藉此舉加速施政，推動日本大步向前的決心。

日本眾議院上次選舉是在2024年10月，原訂4年改選一次，但首相擁有提前解散權力。目前眾院共有465席，高市所屬的自民黨派系擁有199席次，加上執政聯盟夥伴日本維新會，合計233席，正好為眾院過半門檻。至於自民黨與日本維新會在總席次為248席的日本參議院，則有119席，距離過半差6席。外界分析，高市希望藉目前高內閣支持率，透過解散眾院重選，進一步鞏固執政基礎與扭轉少數執政窘境。

日相高市正式宣布將於23日提前解散眾議院。（達志影像／美聯社）