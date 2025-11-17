日相高市台灣有事論 中國外交部發言人X平台反擊

（中央社台北17日電）針對日本首相高市早苗的台灣有事言論，中國外交部發言人毛寧、林劍分別在社群媒體平台搬出雙方的建交公報、「波茨坦公告」，並以英日版雙語內容，作為政治反擊。

日本首相高市早苗日前在國會上說，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」。此番說法引起中國極度不滿，除示警日中關係的旅遊與教育交流，並在國內大打輿論戰，而在國際輿論上由中國外交部發言人接連在X平台態度強硬表態中方立場。

中國外交部發言人毛寧16日在社交平台X上援引1972年「中日聯合聲明」中涉台內容，用英語、日語雙語發布4張海報，表示日方「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。l

廣告 廣告

毛寧先後用英日雙語發文稱，「1972年的『中日聯合聲明』裡白紙黑字寫著，『日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府』，以及『日本國政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。』無論誰當政，日本都必須信守承諾。」

在這則貼文中，毛寧還配上了4張包含上述內容的英日雙語海報。

另一名中國外交部發言人林劍在X平台發布英文版「波茨坦公告」節選。林劍發布的內容為「波茨坦公告」第8條，從公告上下文來看，這一條主要確定戰後日本的領土範圍和重申日本歸還竊取的他國領土。

林劍寫道，「開羅宣言之條件必將實施而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內」。

日中關係陷入緊張、紛擾，近日無和緩跡象。不過中國方面一直多次引用的「開羅宣言」及「波茨坦公告」等文件，作為其對台灣擁有主權的歷史與法律依據，但在今年9月美國在台協會（AIT）回覆中央社記者詢問時指出北京的說法「完全錯誤」，並強調「開羅宣言」及「波茨坦公告」等二戰時期的文件「從未決定台灣的最終政治地位」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1141117