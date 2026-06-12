日相高市將出席法國G7峰會 擬提能源安保3原則

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上宣布，首相高市早苗將於明天至18日訪問歐洲，並出席在法國艾維安（Evian）舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

日本「朝日新聞」及「讀賣新聞」報導，高市預計在峰會前先訪問英國與義大利，並舉行雙邊領袖會談。

鑑於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前形同被封鎖、中東局勢陷入混亂，本屆G7峰會將聚焦穩定原油市場的協作等議題。此外，會議也將討論強化關鍵礦物供應鏈的對策。

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木原表示：「日本作為受中東局勢影響最深的亞洲代表，盼能主導G7的討論。」

「讀賣新聞」引述多位日本政府消息人士報導，高市預計在15日開幕的G7峰會上，提倡「能源安全保障相關3原則」，其中包含協助亞洲各國強化石油儲備等。

此舉旨在將日本所主導的「亞洲能源資源供應能力強化夥伴關係（POWERR Asia）」理念推廣至國際社會。日本政府目前正在協調把提倡內容納入本屆峰會的公報。

POWERR Asia是高市4月宣布的能源採購金融支援框架，總額約100億美元。

高市預計提出的「能源安保相關3原則」的核心內容包含「確保自由且透明的貿易」、「與國際能源總署（IEA）合作，支援強化石油儲備」以及「促進產油國與消費國之間的協作」。

在石油儲備方面，日本已透過POWERR Asia框架，加強協助東南亞各國。此次峰會將以IEA的要求為目標，呼籲國際社會加大力道，比照POWERR Asia模式，協助各進口國建立完善的石油儲備制度。IEA要求成員國維持90天石油庫存。

在貿易層面，為了穩定石油市場，日本希望各國在確保荷莫茲海峽的自由與安全航行，以及反對不當限制出口等議題上步調一致。日本政府也計劃推動中東等產油國與消費國緊密合作，共同開發替代採購管道，盼有助於打造更具韌性的能源供應鏈。（編譯：黎婧/核稿：楊惟敬）1150612