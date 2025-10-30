日相高市將與李在明會面 擬藉APEC峰會晤習近平

（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天將訪問韓國慶州，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。她預計今天下午與南韓總統李在明首度舉行領袖會談，並正在協調明天會見中國國家主席習近平。

「日本經濟新聞」報導，高市將與李在明討論包含東亞國防在內的地區情勢，並確認為了使北韓「完全非核化」，日本、南韓之間以及日本、美國、南韓之間將繼續合作。

兩人也將加速促成政府間協商少子高齡化、地方創生等議題，而這些均是日本與南韓目前面臨的課題。

關於日本與南韓領袖往來，前日相石破茂在卸任之前曾於今年9月底訪問南韓釜山，並與李在明會面，確認將兩國關係改善的基調延續至下一任政府。

2023年3月，時任日相岸田文雄與時任南韓總統尹錫悅決定重啟兩國「穿梭外交」，希望抱有歷史與領土問題的日本與韓國，能透過領袖實體會面，增加會談機會並維持關係。

而對中部分，高市希望與習近平建構穩定的日中關係，將確認推動追求日中相互利益的「戰略互惠關係」。

高市上任後，中方的因應與前幾任日相就任後不一樣。高市本月稍早就任日相後，由中國國務院總理李強發出賀電，但菅義偉、岸田文雄、石破茂等人先前就任日相之際，中國是由習近平發送賀電。

高市就任首相之前，在歷史問題與對中態度方面姿態強硬，且每年均會參拜備受爭議的靖國神社。

報導指出，有意見認為，中方在觀察高市上任後的言行。

而高市成為日相之後，除了尋求與中、韓對話之外，也強調會採取務實的外交。（編譯：楊惟敬）1141030