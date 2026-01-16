日相高市將解散眾院效應發威 「令和大叔」菅義偉決定退出政壇

2020年4月1日，時任日本內閣官房長官的菅義偉，公布新年號「令和」。美聯社資料照片



日本首相高市早苗預定將在23日國會開議日宣布解散眾議院，2月8日舉行改選，日本政壇接連出現效應。自民黨籍前首相菅義偉將不會競選眾議員連任，任滿後退出政壇。

綜合日媒報導，77歲的菅義偉已決定，近期將對選區所在的神奈川縣2區（橫濱市西區、南區及港南區）的地方支持者，正式告知不競選連任的決定。

據報導，高市決定解散眾院後，菅義偉就開始考慮退出政壇一事。

菅義偉1996年首度當選眾議員，曾任自民黨副幹事長、國土交通大臣政務官、經濟產業大臣政務官、總務副大臣等職務。菅義偉在已故首相安倍晉三2006年的「第一次安倍內閣」首度入閣，擔任總務大臣；在安倍2012年第二次當上首相後，菅義偉再度入閣，擔任官房長官。

菅義偉最為人所知的事，是2019年4月1日發表新年號「令和」，因此被取了「令和大叔」的外號。他也創下任期最長的官房長官紀錄。

安倍2020年辭去首相後，菅義偉參選自民黨總裁（黨魁），以壓倒性優勢當選，並成功當選首相，成為自民黨史上首位無派閥背景的首相。

然而無派閥背景是把雙面刃，菅義偉在黨內高層人事及是否解散眾院等議題遭自民黨派系孤立，2021年9月宣布做到總裁任期屆滿，不競選連任，並在同年10月4日率內閣總辭，由岸田文雄接任。

2021年7月8日，時任日本首相菅義偉宣布實施新冠疫情第四階段緊急措施。美聯社資料照片

