日相高市將解散眾院 盼強化政權基礎

日本首相高市早苗十四日晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選；這是高市首次明確向執政陣營高層表達解散意向。

至於具體的選舉日程與解散的政治考量，高市預計於十九日召開記者會親自說明。與會人士在會後證實，目前正以「一月廿七日公告，二月八日投開票」的時程為主軸進行協調。

解散到投票僅十六天

日本經濟新聞等媒體報導，這場會談由高市早苗、自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文及維新會共同代表藤田文武等四人出席。吉村會後向媒體表示，已接獲高市通知，將於例行國會初期解散眾議院。

若最終確定於二月八日投開票，從解散眾議院到投票僅有十六天，將打破二○二一年眾院選舉間隔十七天的紀錄，成為二戰後最短選戰。這也將是繼石破茂政權於二○二四年十月舉行眾院選舉後，時隔僅一年四個月再度舉行大選，眾議員四年任期尚未過半便再次改選。

若重新改選成真，日本從二○二四年至今年，先後舉行眾院、參院、眾院解散改選，形成「年年選舉」局面。

高市希望藉由目前內閣超高支持率，提前選舉鞏固政權基礎，並擴大執政黨席次，強化政策推動力。日經民調顯示，去年十月上任的高市內閣，支持率已連續三個月超過七成。

自民黨目前在眾議院擁有一九九席，與維新會合計二三三席，在四六五席的眾院剛好過半，在參院距離過半還差六席。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。

讀賣新聞日前報導，高市始終不滿意目前的國政狀況，希望尋求突破。以執政聯盟目前在國會兩院的勢力，即使積極推動擴大財政等重點政策，但遇到反對黨強烈反彈時，也難以施行大膽改革。

另外，高市認為，若能取得眾院選舉勝利，有望進一步提升領導力，創造有利與中國長期對話的環境。高市去年十一月發表「台灣有事」相關言論後，日本與中國關係愈來愈緊張。

在野黨協調組新政黨

不過，提前解散眾院也引發爭議。高市過去一再強調「把物價高漲對策列為最優先」，並與國民民主黨就在年度內成立二○二六年度預算案達成共識。然而，一旦解散眾院，預算案的審議勢必延後，在三月底二○二五會計年度內通過的可能性極低，遭質疑自相矛盾。外界認為高市可能要「速戰速決」，以盡量降低對預算審議的影響。

在野陣營也已積極因應。日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥已與公明黨黨魁齊藤鐵夫會談，商討在選舉中合作。朝日新聞十四日報導，立民黨和公明黨已開始協調組成新黨，兩黨高層將於十五日討論未來發展方向。如果這兩個奉行中間路線的政黨組成新黨，可能改變眾議院選舉格局。

