日相高市年初擬不出訪 鼓勵閣員積極走訪外國

（中央社東京30日綜合外電報導）日媒今天報導，日相高市早苗計劃不會依照慣例，於明年初出訪，而是待在日本，展現著重因應物價等內政的立場。不過，消息人士透露，她已下達指示，希望閣員積極走訪外國。

「讀賣新聞」報導，歷任日本首相的慣例是在1月的通常國會開議之前出國訪問。

高市自今年10月就任以來，曾到馬來西亞、韓國、南非出席國際會議，不過尚未以正式訪問的名義出訪其他國家。

而日本政府傾向在明年1月23日召集通常國會，若高市要安排出訪，時間上仍有餘裕，不過她並未計劃在1月走訪國外。

廣告 廣告

報導回顧，自2013年以來，日相沒在年初出訪的案例為2016年通常國會於1月4日就開議、2021年到2022年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、2024年為了因應能登半島元旦的強震。

儘管高市目前似乎不打算在1月出訪，但她預計在通常國會開議前，先後接待計劃訪日的韓國總統李在明，以及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

另外，高市已經表明希望儘早訪美與美國總統川普（Donald Trump）會面，而這趟訪問的時間，可能會落在3月左右。

日本政府消息人士透露，她已指示閣員積極在年初出訪。像是外務大臣茂木敏充將在1月中旬訪問以色列與巴勒斯坦地區，目前也在協調訪問印度；而防衛大臣小泉進次郎有意協調於年初訪美，召開美日防長會談。

而明年1月於瑞士達沃斯（Davos）登場的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會，白宮已證實川普將與會。不過高市計劃不參加這場年會，預計改由小泉出席。（編譯：楊惟敬）1141230