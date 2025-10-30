日相高市抵達南韓 晚間將與李在明首度面對面會談

日本首相高市早苗10月30日搭乘政府專機，下午飛抵南韓釜山機場。路透社



日本首相高市早苗搭乘政府專機，30日下午抵達南韓釜山，驅車前往亞太經合會（APEC）場地所在的慶州。同日稍晚，高市將和南韓總統李在明舉行會談，這也是2人分別在本月21日及今年6月3日當選後，首度面對面會談。

先前韓方公布，李在明將和高市共進晚餐。根據日媒最新報導，2人將舉行領導人會談。預期這場雙邊會談主題將涵蓋北韓核武及強化美日韓同盟等。

高市此行除了出席APEC領導人會議，另一個重點是31日和中國國家主席習近平會談。日媒29日報導，日中雙方正就這場會談進行協調。

日本放送協會（NHK）報導，就任才一個多星期的高市相當忙碌，一上任就連續出席東協（ASEAN）峰會及APEC領導人會議。不僅如此，她也忙著與各國領導人進行會談；高市28日接待到訪日本的美國總統川普，憑著「（已故日本前首相）安倍愛將」之姿與川普打好關係。

川普帶著高市造訪橫須賀美軍基地，登上核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington），並以「這位女士是一個贏家！」介紹高市。高市滿臉笑容，多次高舉右手並跳躍，不同於以往日本政治人物的活潑肢體語言，也讓日本政治分析家大開眼界。

