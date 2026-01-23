日相高市早苗今解散眾議院 提前2/8舉行大選

日本首相高市早苗今天(23日)將解散眾議院，並在2月8日提前舉行大選，希望她的內閣的高人氣能夠讓支持率低迷的自民黨取得勝利。

這位日本首位女性首相在19日宣布，她計畫解散眾議院，希望日本民眾支持她採取行動，保護家庭不受生活成本高漲的影響，並增加國防支出。

目前高市早苗領導的自民黨與盟友日本維新會，在眾議院僅保有微弱的多數地位。

高市早苗希望內閣的高支持率，能夠讓她獲得更強力的民意授權，儘管自民黨支持率低落，並陷入一連串的醜聞。

筑波大學政治學教授山本英弘告訴法新社：「目前還不清楚高市內閣的高支持率，實際上是否轉化成對自民黨的支持。」

山本英弘說：「大眾關心的是解決通膨問題的措施。」

備受矚目的政府數據今天顯示，日本去年12月排除新鮮食品的通膨率年增2.4%，較去年11月的3%放緩，受惠於政府對電力與天然氣的補助，但仍高於日本央行的2%目標。

大眾對於物價高漲的不滿是前首相石破茂下台的主要原因之一。

儘管日本長期面臨通貨緊縮之苦，但近年來遭遇到生活成本上漲與日圓長期疲軟，日圓貶值也導致進口商品價格上漲。

稻米是日本這波物價上漲的重要象徵，2025年年中，日本米價較前一年上漲超過1倍，近幾個月則有所緩和。

高市內閣誓言解決這個問題，並鞏固這個世界第4大經濟，為2026年4月開始的財政年度批准了創紀錄的122.3兆日圓預算案。

但反對派表示，解散眾議院可能耽誤這項預算案的通過，在野黨立憲民主黨幹事長安住淳表示，這將「犧牲生計」。

減稅

如果贏得大選，高市早苗承諾將食品的消費稅調降2年，以減輕人們的負擔。

反對黨也呼籲減稅。

但高市早苗的「積極」財政支出可能會加劇日本龐大的負債，日本負債預計將在2025至26財政年度將達到國內生產毛額(GDP)的230%。高市則稱這項政策是「負責任的」。

減稅計劃也可能讓債券市場，

減稅的前景本週債券市場動盪不安，在此之前，高市早苗的大規模刺激計劃已令市場震盪，投資者也擔憂債務導致的財政滑坡問題。

日本債券殖利率飆升，則顯示投資者信心不足。

負責價格穩定的日本央行將在今天結束為期兩天的會議，並宣布貨幣決策。自2024年初以來，日本央行已多次上調關鍵利率以抑制通膨。

市場預期日本央行將維持利率不變，但對市場動盪的聲明也將受到密切關注。

中道改革聯合

最大在野黨立憲民主黨上週宣布，與去年才剛結束與自民黨26年結盟關係的公明黨合併，組成「中道改革聯合」，試圖爭取中間選民的支持。

分析人士表示，取決於中道改革聯合的成敗，這場選戰可能演變成勢均力敵的局面，但反對派獲勝的機率並不高。

日本瑞穗資訊綜研(Mizuho Research & Technologies)指出：「如同7月的參議院選舉，關鍵可能在於青壯世代選民的投票動向。」

根據保守派的產經新聞與富士電視台去年12月的民調，高市內閣在30歲以下族群的支持率約90%。 (編輯:柳向華)