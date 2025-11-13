日相高市早苗國會自曝「一天最多睡4小時」 議員：這很不好

日本首相高市早苗10月24日在日本國會發表上任後第一次的施政演說。路透社



高市早苗週四（13日）在日本國會參加就任首相以來首次總預算審查會議時，意外自曝了一天只睡2到4小時的狀況。質詢她的日本共產黨議員說，這很不好，令人擔憂。

日本共產黨籍的參議員、日共書記局長小池晃，週四在參議院預算委員會中質疑高市早苗要放寬工時限制的政策，認為這會剝奪勞工的自由時間，更難兼顧家庭育兒與工作。

在回答小池晃質詢時，高市早苗說：「有必要實現男女都能根據自身意願，兼顧育兒和照護的工作方式。」她接著說：「我現在的睡眠時間大概是2小時，有時睡久一點也只有4小時。我覺得這對皮膚也不好。如果能根據個人意願，確實兼顧育兒和照護，同時還能做好工作、享受閒暇、放鬆身心，那將是非常理想的狀態。」

共同社報導指出，高市早苗10月當選就任自民黨總裁時，就曾發言說自己要拋棄「工作與生活平衡」，全力投入政務。高市首相身邊的人說，「希望她能好好休息。」

小池晃在會議結束後向記者表示：「首相在睡眠時間這麼短的情況下工作不太好。令人擔憂。」

現年64歲的高市早苗，公開場合的形象都顯得很有活力。她在美國總統川普訪問日本，與川普一同登上美軍航空母艦時，時時雀躍跳起。在10月底上任以來，高市早苗獲得極高的民意支持。

