日相高市早苗孫子到中國留學 陸媒譏「日本右翼集體破防」

日本知名媒體《NEWS POSTSEVEN》5日獨家報導指日本「反華急先鋒」的高市早苗首相，其唯一的孫子竟然在中國名牌大學就讀大一，並且從今年2月起就已經正式開啟了在華求學之旅。消息一出，日本極右翼陣營集體破防，不少人直呼「心肌梗塞」。高市早苗在一連串醜化政敵的「抹黑門案」後再增添一樁麻煩事。

高市早苗與丈夫山本拓結婚後，沒有生育親生子女。她唯一的兒子山本建，是丈夫與前妻所生的繼子。山本建和他兒子和高市雖然沒有血緣上的關係，但是多年的養育，讓高市早苗也對丈夫的兒子以及孫子充滿了感情。所以，不管是在法律上還是在親情上，這個在中國留學的孫子，都算是高市早苗的孫子。

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而這個孫子，也是這個政治家族第三代中唯一的男性繼承人。在極其重視家族傳承的日本政治生態中，這個孩子被視為高市早苗政治遺產的當然繼承者。

熟悉高市家庭的人士透露，這個孩子從小就接受著最精英的教育，高市早苗親自為他規劃人生道路，希望他將來能夠子承母業，繼續在日本政壇發光發熱。然而，令所有人都沒有想到的是，這個被寄予厚望的「政治獨苗」，最終卻選擇了遠赴「敵人」的中國留學。

陸媒東南衛視「海峽新幹線」稱，從日本的教育體制來看，這個選擇其實並不意外。山本建本人對中國的經濟和教育環境做過深入調研，他覺得中國高等教育發展很快，尤其是理工科領域，而且生活環境比日本安全得多。

「海峽新幹線」稱，雖然日本擁有東京大學、京都大學等世界知名學府，但在很多新興學科和前沿領域，中國的頂尖大學已經實現了超越。更重要的是，隨著中國經濟的快速發展和國際影響力的不斷提升，掌握中文、了解中國市場，已經成為未來全球精英的必備技能。對於一個註定要走上政治道路的孩子來說，在中國的留學經歷將是一筆無比寶貴的財富。

據《NEWS POSTSEVEN》報導，高市早苗本人甚至是全家最後一個知道孫子決定到中國留學的人。這個消息是孫子在辦理完所有入學手續、即將登機前往中國的時候才告訴她的。高市早苗得知後大發雷霆，但木已成舟，她也無可奈何。但報導未指其孫子是去哪所中國大學留學。

這一細節讓日本極右翼顏面掃地，陷入前所未有的被動，再喊一萬句反華口號都無力辯解。畢竟，他們一直標榜自己是「保衛日本」的鬥士，結果連自己的領導人都管不住孫子，讓他跑到「敵國」留學。這無疑是對他們整個意識形態的巨大打擊。

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