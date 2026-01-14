日相高市早苗宣佈將解散國會 拚16天選舉「閃電戰」

日本首相高市早苗將在1月23日宣佈解散國會重新選舉，2月8日投開票。

據日本媒體報導，日本首相高市早苗，將在1月23日國會眾議院開議後，宣佈解散眾議院，重新大選。目前的期程預定是在1月27日公告重新選舉，2月8日投開票，這將成為日本戰後，競選時間最短的眾議院選舉。（葉柏毅報導）

雖然面臨中國大陸重重施壓，不過日本首相高市早苗的支持率越來越高，這也增加了高市早苗解散國會，重新改選的底氣。高市早苗從前首相石破茂的手上，接下了少數執政的政府，好不容易做出了些成績，讓日本民眾肯定，以高市內閣現在高達7成的支持率，不管誰來當首相，都會決定解散國會重新選舉，以擺脫目前朝小野大的局面。

根據日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率，來到78.1%，比前一個月上升2.3個百分點，高市內閣的支持率，越來越高，這是日本政壇極為少見的現象。因此高市早苗一旦解散眾議院，國會重選，自民黨非常可能重新奪回眾議院過半數席位，高市執政將更加容易。

綜合日本媒體報導，目前幾乎決定是1月23日解散國會之後，2月8日進行投開票，從解散國會到投開票之間的選戰，只有16天，是日本二戰之後，競選天數最短的眾議院選戰。據瞭解，高市早苗這樣安排，也是希望不要拖延到新財政年度總預算審查，儘量減少「政治空窗期」。