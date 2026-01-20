日相高市早苗宣布23日解散眾議院 2/8重新大選

民視新聞／吳彔瑾 綜合報導

日相高市早苗在昨天（1月19日）正式宣布，將在本週五23日國會開議首日，立即解散眾議院，選在2月8日重新大選，估計整場選戰時間將僅有16天，創下日本二戰後最短選戰紀錄。而高市在記者會上也再度提及台海情勢，指出必須要讓執政的自民黨掌握國會席次優勢，才能加強日本的外交及安保措施，來對抗中國威脅打壓。

日本首相高市早苗（01.19）：「希望由擁有投票權的人民來決定，高市早苗是否能擔任首相，我自己也會賭上首相職務來應戰。」

19日傍晚日相高市正式宣布，將在23日國會開議當日，立即解散眾議院，並即刻於2月8日重新大選。她表示會做出如此決定，除了希望獲得民眾支持，展開經濟社福等方面政策改革，更要推動更強力的外交及安保措施，以對抗中國威脅打壓。

日本首相高市早苗（01.19）：「先前中國軍隊在台海周邊展開軍事演習，此外中國也控制了全球極為依賴，且廣泛用於民生的供應鏈上游原料，試圖從經濟方面施壓，要讓他國屈服接受自身的主張。」

​​​​​​​​但除了這些理由外，外界分析高市此時喊出解散的最大原因，還是執政的自民黨在眾議院，正面臨朝小野大困境，得和盟友日本維新會及無黨籍議員聯手，才能勉強過半，這也讓目前民間支持率達70%的高市，決心賭上首相大位，爭取自民在眾院席次過半。而在此同時，全國各地選區也得馬上動起來。

NHK記者：「這裡是琦玉縣的都幾川町，町公所職員正仔細聆聽大選日程的訊息。」

23日宣布解散眾院後，將立即在27日公告、並於2月8日投開票，等於此次選戰期間僅有短短16天，創下日本二戰後最短紀錄。各地選區不僅得趕緊確保投開票場地，以及準備公告欄印製選舉通知單等工作，更因選務人手嚴重不足，得臨時拜託退休人員支援。

埼玉都幾川町公所人員：「也只好拼命衝刺了這責任重大啊，這是從未遇過的高難度，只能努力越過這次的難關。」

雖說高市備戰大選信心滿滿，但也有分析指出相較於高市的高支持率，自民黨卻因政治獻金等爭議纏身，政黨支持率僅30%上下，如何將高市人氣成功轉換成選票將是最大考驗。

