日相高市早苗將會習近平 分析稱「努力維持美日中外交平衡」

日本首相高市早苗抵達南韓，將在明（31）日會見大陸國家主席習近平，以及南韓總統李在明。

日本首相高市早苗，明（31）日將與大陸國家主席習近平會談。高市早苗的立場，一向被視為與中國大陸敵對，因此各方都在矚目，習近平這次會以什麼態度，對待高市早苗。日本媒體報導，高市早苗已經表示，高市將力爭與中國大陸建構「具建設性且穩定的關係」。不過，在安全保障領域，日本仍堅持強化與美國的同盟，以維持對中方威懾力的方針。總體來講，高市將努力在中美之間，保持「外交平衡」。

高市在24日的施政演說中表示，將通過日中兩國領袖會議，與中方持續進行坦誠的對話，全面推進「戰略互惠關係」。

廣告 廣告

而高市在就任首相前，一直堅持參拜靖國神社，因此，中方對高市早苗的「歷史認識」，也保持警惕。

29日，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中國是日本的重要鄰國，高市首相高度重視日中關係，日方也表示，從來無意與中方斷鏈脫鉤。