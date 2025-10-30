日相高市早苗已抵南韓！將與李在明會面 明有望與習會談

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗稍早已抵達釜山金海國際機場，展開其任內第一次的訪韓行程。稍晚將與南韓總統李在明舉行雙邊會談。高市也透過X帳號表示，本次會議除將討論貿易與投資等議題外，也會就人工智慧（AI）、人口結構變化等新興課題進行討論。

日本首相高市早苗已抵達南韓，馬上將與韓總統李在明會面。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

高市將見李在明穩定日韓關係

根據日本共同社報導，高市21日就任，以強硬保守派立場著稱，已表達希望能穩定發展與鄰國「面向未來」關係的意願，持續改善關係。報導指，日韓雙邊關係長期受到戰爭歷史問題的陰影影響。

高市表示，她抵達南韓後，首先會和李在明會面。報導指，高市與李在明的前任們，已為日韓雙方關係升溫鋪平道路，尤其自雙邊關係因戰時賠償等問題惡化、導致超過十年未舉行首腦互訪後，兩國終於在2023年恢復領導人往來的慣例。

高市可能和習近平會面

而根據《韓國先驅報》報導，外界也關注高市是否將與中國國家主席習近平單獨會談。習近平30日稍早已抵達南韓，並與美國總統川普會面。

先前共同社報導指，高市計畫在31日與習近平會面，討論穩定日中關係。談論的可能議題包括中國軍方在東海的活動、台灣議題，以及北京可能收緊稀土出口，這些材料對半導體與永久磁鐵產業非常重要。

