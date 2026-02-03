日相高市早苗患類風濕關節炎 發病就醫竟是因頻繁握手
日本首相高市早苗(Takaichi Sanae)昨日原訂出席黨魁電視辯論會，因罹患類風濕關節炎，常與熱情支持者握手，造成右手腫脹而缺席。中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師魏正宗指出，類風濕性關節炎患者的關節較為脆弱，手指、手腕、腳趾等小關節處最怕重複使用。
魏正宗在臉書發文分享，高市早苗面臨的最大威脅並非運動本身，而是重複性使用、過度出力及長時間負荷等動作。他舉例說明，像是頻繁握手、提重物、反覆握拳等行為，都會對關節造成傷害。
關於類風濕性關節炎的特徵，魏正宗說明，患者起床後關節僵硬會持續至少一小時，同時影響三個或以上關節，且具有對稱性。腕關節、掌指關節或近端指間關節是好發部位。
魏正宗提醒，冬天及寒流來襲時，是風濕免疫疾病容易復發或加重症狀的季節，關節僵硬、疼痛、腫脹等症狀常在此時找上門。
針對類風濕性關節炎病患的保健，魏正宗建議四件事必須頻繁執行，而非想到才做。
首先是輕柔握拳，緩慢握成虛拳(拇指在外)，再完全伸展，兩手各重複十次。
其次是O型練習，將手指彎曲指尖與拇指相觸，形成「O」型，保持五秒。
第三項是桌面抬指，手掌平貼桌面，逐一抬起手指後放下，每指重複五次。
第四項是先暖後動，運動前先以溫水浸泡或熱敷手部，可有效減輕僵硬感。
魏正宗也提醒，日常生活中應以「大」代「小」，避免用指尖持重物，改用手掌、手臂或大關節分擔力量。若運動後疼痛持續超過兩小時，應減少下次運動的次數或強度，作為疼痛警訊的判斷依據。
