日相高市早苗挺台論 推升支持度達到7成5

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

日本首相高市早苗在國會以明確語氣指出，若台灣遭遇武力攻擊，日本可能依《安全保障法制》認定為「存亡危機事態」，進而行使集體自衛權。這番「台灣有事、日本有事」的表態雖引發中國強烈反彈，但最新民調顯示，日本國內多數民眾完全支持高市的立場。





《日本經濟新聞》與東京電視台於11月28日至30日進行的民調顯示，高市內閣支持率高達 75%，連兩個月維持在七成以上。受訪者支持高市的主因包括「人品值得信賴」（37%）與「具備領導力」（34%）。針對她在國會的「台灣有事」答詢，55%民眾認為恰當，僅30%認為不恰當，顯示日本社會高度認知台海危機與日本安全息息相關。

廣告 廣告





美國川普政府對中戰略幕僚、現任哈德遜研究所中國中心主任余茂春在《華盛頓時報》撰文指出，高市的主張不是抽象的主權辯論，而是基於日本的地理現實。他認為，美國應效法日本採取「戰略清晰」，明確指出「保衛台灣，就是保衛美國自身安全」。





余茂春強調，北京正試圖將台灣問題定義為「中國內政」，迫使國際社會忽略台灣在印太安全架構中的關鍵地位；若台灣被北京控制，將撼動第一島鏈、削弱美日同盟，甚至危及美國在亞洲的安全保證者地位。他直言：「台灣的防衛不是台灣的問題，也不是中國的問題，而是美國的問題。