日相高市早苗用品受關注 手提包與原子筆爆紅

（中央社東京30日綜合外電報導）日相高市早苗就任後，所用的粉紅色原子筆與手提包也受到關注。日媒報導，她進入首相官邸所提的黑色手提包最近爆紅，使製造商接到的訂單多到要明年4月才能出貨同款產品。

高市本月21日成為日本憲政史上第一位女首相，寫下歷史之外，用品也受到高度關注。

長野放送（NBS）、「產經新聞」報導，製造高市使用的同款手提包製造商濱野皮革工藝，總部位在日本長野縣，是擁有145年歷史的老字號。

濱野皮革工藝方面的人員小林孝典表示，「並未跟高市首相本人確認，但看起來是敝公司的產品」。

這款「早苗包」能收納A4大小的紙張，含稅要價13萬6400萬日圓（約新台幣2萬7800元），同款產品除了黑色，還有其他種顏色。

小林孝典也指出，同款手提包在網路上成為話題之前，全部顏色的同款產品都沒缺貨，如今這款手提包已經銷售一空。而且2026年3月底之前能出貨的產品，都已被預約售完。

另外，高市就任當天召開記者會使用的粉紅色原子筆也在網路上爆紅，引發熱烈討論。

而三菱鉛筆的公關人員也證實，高市當時使用自家品牌的產品。

RKB每日放送報導，日本居家生活百貨公司「手創館」博多分店的員工磯本晃太表示，「原本比較受歡迎的原子筆顏色是黑色，不過粉色紅的筆，近日銷量增加3倍」。

他也表示，店家預估高市使用的同款原子筆會大受歡迎，所以已經決定增加進貨量。（編譯：楊惟敬）1141030