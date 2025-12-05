日相高市早苗遭檢舉 違規收受超額政治獻金

日本首相高市早苗，被指超收政治獻金金額，遭到檢舉。

日本共同社報導，「神戶學院大學」教授「上脇博之」，已經向檢察機關舉發，日本首相高市早苗違規收受超額企業政治獻金。據瞭解，日本防衛大臣小泉進次郎，也存在類似問題。（葉柏毅報導）

報導說，控告狀中指出，由高市擔任代表的「自民黨奈良縣第2選舉區支部」在2024年8月26日，收受了東京都一家企業1000萬日圓的捐款。然而，根據日本「政治資金規正法」規定，這家資本額1億日圓的企業，全年捐款上限是750萬日圓。因此，支部所收的政治獻金金額，已經超過法定上限。

廣告 廣告

報導說，上脇指出，除了高市早苗之外，日本防衛大臣小泉進次郎代表的「自民黨神奈川縣第11選舉區支部」也存在類似問題，上脇也已經在3日，一併對小泉進次郎提出控告。

上脇這次的控告對象除了高市及小泉本人之外，還包括支部的會計負責人、相關企業以及公司管理高層。至於遭檢舉的選舉支部方面聲稱，他們是「誤認了企業規模」，並已經啟動了返還捐款的程序。