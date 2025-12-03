日相高市早苗重申《中日聯合聲明》：台灣是中國領土不可分割的一部份！

記者高珞曦／綜合報導

日相高市早苗「台灣有事」論不斷遭北京當局抗議，中日關係漸趨緊張。高市早苗3日出席參院全體會議時，她表示日本「理解並尊重」1972年的《中日聯合聲明》，且「台灣是中國領土的一部份」。

日本首相高市早苗3日強調日方維持《中日聯合聲明》闡述之「台灣是中國領土不可分割的一部份」立場。（圖／資料照／NTV）

日媒《每日新聞》報導，公明黨議員竹內真二指出，高市早苗先前在國會提出，若「台灣有事」則將威脅日本存亡，此說法對日本帶來影響，竹內真二稱，日本必須在此時保持冷靜，以防事態進一步惡化。對此，竹內真二詢問高市早苗，現在日本政府對台灣問題的立場，是否仍維持《中日聯合聲明》同樣的立場。

廣告 廣告

高市早苗表示，日本「理解並尊重」中國大陸方面1972年於《中日聯合聲明》表述之「台灣是中國領土不可分割的一部份」，且日本政府依然維持《中日聯合聲明》對台灣議題的基本立場。

延伸閱讀

高市「台灣有事論」延燒！高金素梅曬「靖國神社抗議影片」霸氣反擊

首度出庭！安倍晉三遺孀黑衣現身庭審 嫌犯向她「深深鞠躬」

再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變