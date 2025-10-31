日相高市早苗首次與南韓總統李在明會面 共同推進朝鮮無核化目標

出席APEC高峰會的日本首相高市早苗在南韓東南部城市慶州會見李在明，在會談後對李在明表示讚賞。（圖片來源／MBC影片截圖）

日本首相高市早苗和南韓總統李在明在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間首次會晤，兩人同意針對北韓無核化問題進行協調。

南韓媒體《NK News》報導，10月30日晚間，高市早苗出任首相後首度與南韓領導人面對面會談，日韓兩國領袖一致認為，在當前的戰略環境下，加強雙邊關係至關重要。出席APEC高峰會的高市早苗在南韓東南部城市慶州會見李在明，在會談後對其表示讚賞。

「他非常熱情地歡迎我，我們進行非常愉快的意見交流。」高市早苗告訴記者，原定20分鐘的雙邊會談最終延長至45分鐘，是原定時間的兩倍多。

日韓高峰會談時間延長

日本首相府周四深夜發表新聞稿稱，兩國領導人承諾將繼續與彼此以及美國合作，共同拆除平壤的大規模殺傷性武器計畫。

新聞稿還指出，雙方承諾繼續合作，確保立即解決綁架問題，這裡指的是北韓在1970到1980年代期間綁架日本公民的事件。

綁架問題幾十年來一直是日本對北韓政策議程的關鍵。上週，高市首相表示希望與北韓領導人金正恩會面，以解決這個問題。然而，平壤一再聲稱北韓境內已無倖存日本公民，並堅決拒絕與東京進行進一步會談。

然而，除了在日本的新聞稿中簡短提及外，在周四南韓與日本元首的41分鐘峰會官方聲明都未提到北韓。

高市在峰會後的記者會上表示，她和李在明就「週邊地區局勢」交換意見，但拒絕就涉及第三國的討論發表評論。

同時，南韓總統府在新聞稿和記者會上也完全避免提及北韓等其他國家。

南韓總統府周四深夜發布的新聞稿表示，在簡短的會談中，兩國領導人主要強調希望透過定期雙邊訪問繼續開展穿梭外交，並以面向未來的方式進一步發展兩國關係。

日韓領袖採取更為寬容的態度

李在明強調日本作為鄰國和夥伴的重要性，並重申儘管過去兩國關係經歷一些起伏，但仍有必要繼續推進兩國關係。

他表示：「在當前動盪的國際形勢下，需要兩國共同應對的挑戰日益增多。現在比以往任何時候都更需要加強合作。」

李在明強調克服「情感創傷」的歷史情結，凸顯兩位領導人在朝鮮半島日本殖民統治問題上的意識形態分歧。

今年6月初就任總統之前，李在明經常批評二戰時期日本帝國曾強迫韓國人民勞動和強迫「慰安婦」從事性奴役。

另外，高市早苗本月初上任首相時，引起南韓國內的擔憂，因為她過去曾淡化日本在戰爭期間的暴行，並且定期參拜東京靖國神社，這座備受爭議的神社安葬日本戰犯和其他戰爭死難者的遺骸。

然而，兩位領導人上任後都相互採取更為寬容與和解的態度。韓聯社報導，高市早苗於10月30日下午2時48分抵達釜山金海國際機場，隨後前往慶州，她在出發前受訪時表示，希望這次與李在明的會晤能「取得具意義的成果」。

