日相高市澄清「未鼓勵日圓貶值」 日股重拾信心再創歷史新高

民眾2月3日經過日本東京一處股市交易電子看板。美聯社



日本股市3日再創歷史新高，首相高市早苗1日澄清先前稱「日圓貶值對出口有好處」的說法，市場重拾信心，日經指數大漲2065.48點，以5萬4720.66點作收，是自上月14日以來再度刷新高點。

高市1月31日跑助選行程時，談到日圓匯價時表示，有人認為日圓貶值是壞事，但對出口產業也是好機會；高市也提到，面對美國關稅時，匯率走軟對汽車業提供緩衝。

她說：「日圓疲軟令外匯特別帳戶管理部門非常高興。」高市這番發言被市場解讀為「政府允許日圓走貶」，日圓兌美元匯率也隨之跌至155日圓左右。

或許是被提醒發言恐撼動外匯市場，高市隔天鄭重澄清，並非強調日圓貶值是好事。

綜合日媒報導，首相的澄清發言重振股市信心，投資人焦慮情緒緩解。

加上豐田汽車上月29日公布去年銷售數據，連續第六年坐穩全球銷售冠軍。在2日的震盪後，汽車類股買氣3日湧入，日經225指數大漲3.92%，時隔近3週再創新高。

高市1日在X平台以英日雙語推文，全文如下：「有些媒體似乎誤解了我昨天在演講活動中關於匯率的發言。

我的本意並非要評論日圓升值或貶值的好壞，而是要說明『我們希望建立一個對匯率波動具有韌性的強大經濟體』。換句話說，我強調的是透過國內投資來強化日本『供給能力』的必要性。

雖然政府會持續監測包括外匯市場在內的金融市場動向，但正如我在演講中所述，身為首相，我不便對這些動向做出具體評論。

過去，日圓急劇升值導致國內產業空洞化，曾是一個重大問題。而近期日圓貶值所引發的能源及食品等高物價，則構成挑戰。政府應對這項挑戰是理所當然的，為此我們已推出具體的物價對策，並一直致力於確保其迅速落實。

關於日圓貶值對經濟的影響，我泛指的是負面與正面兩大面向：在負面影響方面，進口價格上漲增加家庭與企業的負擔。在正面影響方面，它促進國內投資，並透過增加國產商品出口來提振企業收益。此外，這也改善了來自國外的所得，例如外匯特會（Foreign Exchange Special Account）持有的外國債券利息與股利收入。

我真正想傳達的僅是『我們希望建立一個對匯率波動具有韌性的強大經濟體』。與部分媒體報導相反，我並未『強調日圓貶值的好處』。 希望這能澄清我的真實用意。」

