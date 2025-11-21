日相高市稱每日只睡4小時 外界憂帶頭過勞

日本的地鐵上，隨時都能看到因為疲倦而直接在車上睡著的上班族群，日本的企業文化素來以加班時數長聞名全球。現在日本首相高市早苗爆出，日前為了應對國會質詢，當天凌晨3時就進入首相官邸並召集幕僚開會，引發大眾質疑過勞工作。

事實上，高市早苗一直給人「拼命三娘」的印象，她在當選自民黨黨魁之後致詞表示，因為自民黨內人手有限，需要大家齊心協力，一起勤奮工作。

日本首相高市早苗表示，「請大家像拉車的馬一樣努力工作，我已經放棄了工作與生活平衡的概念，我會拼命工作，努力工作、工作、工作。」

高市早苗曾在國會承認，從上任後忙到每天只睡2到4小時，非常不足，也知道這種作息時間對身體和皮膚非常不好。但她仍在這個月5日面對眾議院各黨代表質詢時，表態考慮提高現行加班時數100小時的上限。

日本立憲民主黨代表吉田晴美質詢指出，「這是宣告將要推進現代社會血汗勞動的最糟負面宣言，即使如此，首相還是要繼續助長、放寬過勞或過勞死的緩和工時限制嗎？」

日本首相高市早苗回應，「我自己本身也對達到過勞死這樣的加班情況覺得不好，我只是擔心因為加班費減少，會有民眾得逼自己去做不習慣的副業，而損害了健康。」

儘管高市早苗承諾，改革會優先考慮員工的健康，但自己卻沒有以身作則，引發不少日本上班族，憂心首相的健康與自己未來的工作、健康情況。

日本民眾認為，「因為她是國家元首，是不能生病的，所以我希望她能維持良好平衡，我們自己也是這樣，我們都有家庭，也希望能維持這種平衡。」

根據統計，過去日本上班族工作超過12小時是種常態，有40%的人口每晚的睡眠時間不到6小時，長期以來不少專家都指出，這種令人精疲力竭的企業文化，是員工疲憊、職業倦怠甚至過勞死或輕生的主要原因。 2016年當時的日本政府曾提出警告，表示有20%的勞動人口面臨過勞死的風險。

這也讓前首相安倍晉三在2017年任內推動修法，嚴格限制勞工加班時數，並且從2019年4月開始實施。但現在外界憂心，現任首相高市早苗拼命三娘的形象與政策，將可能讓過勞死的社會現象死灰復燃。