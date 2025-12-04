日相高市稱《日中聯合聲明》立場未變 中國外交部：報導不準確、不能接受

中國外交部發言人林劍。路透社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引來中國一連串動作，緊張關係仍未降溫。高市3日在國會重申，日方在1972年《日中聯合聲明》的立場「絕對沒有改變」。對此中國外交部4日表示「不能接受」。

高市在國會答詢時表示，《日中聯合聲明》中，中方宣稱台灣是中國的一部分，日方則表示「理解與尊重」。

中國外交部發言人林劍4日在例行記者會中表示，相關報導並不準確。

林劍說，高市早苗本人只提及「日方在台灣問題上的基本立場，如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化」。僅此而已。

林劍指出：「中方的態度是明確的，敦促日方切實反思糾錯，撤回高市早苗錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市早苗仍然只是用『立場沒有變化』來敷衍搪塞，中方對此不能接受。」

