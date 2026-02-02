日相高市立下軍令狀 眾院沒過半就請辭

工作人員在冰天雪地下，忙著設置選舉看板，日本戰後最短的隆冬選戰正式開打。

這場隆冬選戰碰上比往年更多的降雪，青森市區積雪超過120公分，幾乎是往年的兩倍。即使大雪紛飛，選務人員仍馬不停蹄，搬運投票用紙，選民也擔憂投票會碰上大雪。

日眾院2/8改選 各政黨拋政見吸引選民

這次眾議院改選，小選區289席加上比例代表176席，共計465席。各政黨紛紛拋出政策支票，要吸引選民關注。

解散眾院高市賭上大位49%民眾不認同重選

高市為這場選戰背水一戰，放話要賭上首相大位，根據ＮＨＫ最新民調，有大約四成九的民眾，不認同高市解散眾院，使得高市內閣支持率在眾院解散後減少3%，來到59%。

責任編輯／李家成

