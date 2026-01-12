日相高市迎外交週 朝野準備眾議院可能解散

（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相高市早苗傳出考慮解散眾議院之際，已前往家鄉奈良縣準備接待明天來訪的韓國總統李在明；而在野黨立憲民主黨與公明黨今天上午召開黨魁會談，就加深選舉合作達成共識。

「讀賣新聞」報導，高市9日開始研議，考慮在23日召集通常國會（例行國會）之初即解散眾議院，眾院選舉可能於2月上旬至中旬舉行。

不過，她尚未正式宣布即將解散眾院。

日本電視台（Nippon TV）報導，高市今天睽違3天公開露面，踏出首相公邸，前往羽田機場。

她這幾天均對解散眾院一事保持沉默，而且週六與週日足不出戶。她身邊的親近人士透露，「她可能在單獨思考」。

高市這週的外交行程緊湊，明天起將在奈良縣接待計劃訪問日本兩天的李在明。日韓領袖會談結束後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於本月15日起訪日3天。

高市周邊親近的人士表示，「她正在全心準備領袖會談，以避免失禮」；也有日本政府幹部透露，「（高市）不會在外交行程期間，就解散（眾院）表態」。

儘管高市還沒正式宣布解散眾院，但朝野已開始準備。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，今天上午在東京都內的旅館舉行會談。

野田表示，「關於選舉，雙方已經達成基本共識，同意更深入地合作」。兩人也同樣認為，「相當擔憂（解散眾院導致）政治空白」。雙方之後將協商具體的相關對策。

「讀賣新聞」報導，自民黨選舉對策委員長古屋圭司昨天在黨中央與選舉相關的事務人員開會。不過，自民黨若未接獲高市正式通知，也不能開始正式。

與自民黨共組執政聯盟的日本維新會，有望首度以執政黨立場投入可能的眾院選舉。日本維新會共同代表藤田文武等人昨天也在大阪市的黨中央緊急召開選對會議，商議可能的眾院選舉。

日本總務省得知高市正在考慮解散眾院的消息後，本月10日已通知各地區的選舉管理委員會事務局，開始準備相關事務。

高市何時正式宣布解院眾院，將成為各界關注的焦點。

日本朝野均有意見認為，高市應該儘快正式表態，以便準備選舉。不過，曾經擔任日本外務大臣的人士表示，就外交禮儀而言，「在梅洛尼踏上歸途之前，不能正式宣布」。

而在野黨也有意見主張，「在外國領袖到訪期間，宣布（解散眾院）相當失禮」。（編譯：楊惟敬）1150112