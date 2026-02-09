日相高市選舉大勝 對美交涉會更容易但對中關係低檔盤旋

日相高市早苗參議院改選大勝，未來對美關係會更加友好，但對中關係則仍然低迷，難有起色。

日本自民黨在這次眾議院改選中獲得壓倒性勝利，大陸官方表現異常低調。對於日本首相高市早苗而言，在外交與安全保障領域，要如何因應搖擺不定的美國，以及極度厭惡她的中國大陸，勢必將成為高市早苗未來對外的重要課題。（葉柏毅報導）

高市早苗在經此一役之後，對美國關係不但不會是個大難題，相反地會更加順利，因為美國總統川普是一個尊重強者與勝利者的人，高市早苗帶領自民黨打了這麼一場漂亮的勝仗，單獨取得眾議院三分之二多數，川普當然知道高市以後施政更能夠揮灑自如，所以高市日後跟川普打交道會更加有利，不確定的因素則在於川普這個人陰晴不定，而且他只要提出什麼要求，就一定要達成，萬一由於某個因素，川普突然跟高市早苗翻臉了，也不是不可能的事，所以高市可想而知會儘量順著川普的心意。

至於日本未來對中國大陸關係，則是可以斷言不會有任何進展。在這次日本進行大選之時，所有大陸的官方媒體乃至境內自媒體，莫不極盡唱衰高市之能事，沒想到日本民眾藉由這次選舉，重重給了中國大陸一記耳光，中國大陸面子掛不住，想當然耳地以後的一定會繼續抵制高市，中日關係仍然處於低檔盤旋狀態。

儘管高市不斷向中國大陸呼籲，「正因為雙方存在懸而未決的問題，所以才更需要保持溝通」，呼籲要與大陸國家主席習近平直接對話，但中方相應不理的態度，相當明顯。