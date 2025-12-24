日相高市重申對中立場 盼儘早訪美與川普會面

（中央社東京24日綜合外電報導）日本首相高市早苗昨天在首相官邸接受日媒專訪期間，被問及近期降溫的日中關係時重申，「日本對於各種對話持開放態度」。同時，她也在訪問中表明儘早訪美的意願。

「日本經濟新聞」昨天專訪高市時問及，「有觀點指出，有關『台灣有事』的發言使日本與中國的關係變得困難。這是否影響日本與其他國家的合作？與中國對話的情況如何？」

高市就此回應，「日本全面推動與中國之間的戰略互惠關係，建構建設性且穩定的關係這一方針，是我就任首相以來的既有立場，我認為在日中領袖會談也達成這項共識」。

她接著說，「就如同在領袖會談所述，日中之間就是因為有各式各樣懸而未解的議題，所以溝通相當重要，我認為已在領袖之間相互管控的前提下達成了共識。」

高市也表示，「日本對於與中國的各種對話持開放態度。我們沒有關閉大門，現在各個層面的對話還在繼續，溝通還在繼續。」

她接著表示，「將從國家利益的角度，妥善地因應。所以（日方）正在與四方安全對話（Quad）、東南亞、歐洲密切合作」。

被問及是否有訪美意願時，高市表示，「希望儘早與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，將考量雙方各自的情況，積極協調」。

高市目前身兼自民黨總裁（黨主席）。她昨天接受「讀賣新聞」訪問時，提到自民黨與日本維新會共組執政聯盟的方式時表示，希望維新會改變主意，派人進入內閣團隊。

日本維新會目前是以不派人進入高市內閣，也就是「閣外合作」的方式與自民黨共組執政聯盟。高市受訪時就此強調，「希望（日本維新會）也能在內閣分擔責任與工作，這是最理想的聯合政府」。

她被問及是否與國民民主黨共組聯合政府時回答「不予置評」，但表示「經常以政治穩定為目標」，說明加強合作的必要性。

而高市對於解散眾議院持審慎態度。她說道，「希望能儘早執行追加預算，讓國民對於物價高漲對策，與經濟政策效果有感相當重要」。

高市提到外國人政策時強調，「將與排外主義劃清界線，將堅決因應部分外國人出現違法或違規行為」。

至於日本是否可能採用核動力潛艦，當作強化國防（防衛力）的一環，高市回應，「將不排除所有選項，評估提升嚇阻力與因應能力所須的對策」。（編譯：楊惟敬）1141224