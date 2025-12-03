日相高市重申對台立場不變 中俄：堅決反擊「軍國主義」捲土重來

日本首相高市早苗11月25日在首相官邸外說明與美國總統川普的通話。路透社



日中關係因「台灣有事」發言陷入緊張之際，日本首相高市早苗今日（12/3）重申，日本政府對台灣的立場絕無任何改變。中國外交部長王毅昨日則與俄羅斯共同發聲，強調要堅定維護二戰勝利成果，並堅決反擊日本「軍國主義」捲土重來的圖謀。

高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府對此強烈反彈，呼籲公民避免前往日本，並持續對日本施加各種經濟及外交壓力。

高市早苗3日在參議院接受2024財政年度決算審議時，在野的公明黨參議員竹內真二就政府對台立場詢問時提到，《日中聯合聲明》將台灣表述為中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本對此充分理解且尊重，是否可理解為日本政府對台灣完全維持《日中聯合聲明》所述立場，毫無改變？

對此，高市在答詢時簡短回應稱：「日本對台基本立場，與1972年《日中聯合聲明》所述完全一致，絕無任何改變。」

2025年12月2日，中國外交部長王毅與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古，在莫斯科共同主持中俄第20輪戰略安全磋商。翻攝自中國外交部

王毅昨日則在莫斯科與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第20輪戰略安全磋商。中國外交部稱，雙方就涉日本問題達成高度共識，一致認為要堅定維護用生命和鮮血換來的二戰勝利成果，堅決抵制任何為殖民侵略歷史翻案的「錯誤言行」。

雙方也稱，要堅決反擊法西斯主義、日本「軍國主義」捲土重來的圖謀，承擔起中俄作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任，維護世界和平與安全，維護歷史真相和國際正義。

蕭依古則表示，俄方堅定恪守「一個中國」原則，堅決支持中方在台灣、涉藏、涉疆及香港等問題上的立場，願與中方一道落實兩國元首共識，密切雙邊合作，共同推動建立更加公平合理的多極化世界。

