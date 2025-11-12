日相高市重申：台灣有事確屬日本「存亡危機事態」 不需收回發言

日本首相高市早苗，11日在國會答詢時，又被問到關於台灣有事是否屬於日本存亡危機事態時，高市重申，這是日本政府的一貫立場，她仍然不認為需要收回發言。

據日本媒體報導，日本首相高市早苗，11日在眾院答詢時，又被議員問到，如果台灣發生突發事態，真的算是影響到日本的「存亡危機事態」嗎？需要行使集體自衛權嗎？高市重申：「台灣有事」算是影響日本的存亡危機事態，這是日本政府的一貫立場，並且沒有改變政府的一貫立場，因此她仍然無意撤回發言。

高市早苗在答詢時表示，關於日中關係，她認為維護台灣海峽的和平與穩定，對包括日本在內的國際社會至關重要，她期待圍繞台灣的問題，透過對話，和平解決，這是她與日本政府的一貫立場。

自從高市早苗說出「台灣有事就是日本存亡危機事態」言論之後，引發大陸方面與國際社會高度關切，不過從內閣官房長官木原稔，到高市早苗本人，一再強調，日本政府對台海問題的立場，一直是希望兩岸雙方，能夠透過對話，解決問題。