日相高市首場「黨首討論」 朝野難得理性交鋒

日本首相高市早苗出席任內第一場「黨首討論」，四大在野黨輪番質詢，焦點圍繞在「台灣有事」及經濟對策。高市強調，台灣有事言論僅屬事實回答，無意挑起紛爭。而21.3兆日圓的經濟振興方案，遭在野黨質疑是「放縱財政」；高市回應必須先讓經濟成長，才能創造財政永續。而整場答辯過程，朝野罕見展現理性、務實的辯論。

抗議民眾：「不要戰爭！」

日相官邸前抗議民眾聚集，高舉標語、大喊口號，不滿首相高市早苗的「台灣有事」言論。而日本國會也在這樣的氛圍下，展開高市任內的首次「黨首討論」，四大在野黨輪番上陣。首先發動攻勢的，是最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥。

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「我與總理認識該有個40年了...」

他與高市同為「松下政經塾」出身，做為學長，野田先禮後兵。

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「一時口快發表言論是輕率的行為，我要再一次、再一次請教政府，那樣的言論究竟真正含意是什麼？」

日本首相 高市早苗：「具體化解釋並非我的原意，但是答辯當下被問及的是具體實例，因此我以事實範圍內據實回答。」

關於一連串的外交風波，高市強調，質詢當日在野黨特別以「台灣有事」為例質詢國家的國防對策，自己僅是根據事實面回答，無意挑起任何紛爭。

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「但是很遺憾的，日中關係陷入了極凍狀態，不論是經濟或人員交流，許多方面都開始出現影響。」

儘管說者無心，然而聽者有意。北京當局不斷升級對日本的經濟打壓，緊接著就是新年假期與農曆春節，中國航空業大量取消對飛航班，日本航旅業損失難以估算。

而在中國境內，大貓熊也無故遭殃。今年6月返鄉四川的楓濱，因為出生日本，對日本人來說別具情感意義，許多粉絲不遠千里來到基地看望。中國旅行業者甚至推出套裝行程，在單純的門票收入之外，也為大貓熊基地增加其餘收入，但是雙邊政府這一鬧，等於直接衝擊了物種保育及學術研究。

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「總理可有感到任何責任？」

日本首相 高市早苗：「日本與中國的對話態度是建設性且開放的，透過對話建立全面性良好關係，並將國益最大化，這就是我的責任。」

高市表示，她的責任不是逞凶鬥狠，而是化危機為轉機。對於國內經濟影響，高市政府拋出21.3兆日圓的經濟振興方案，規模堪稱新冠疫情以來最龐大。

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「21.3兆日圓是相當巨大的經濟對策，包含經濟對策在內，我認為這是『放縱財政』的警鐘。」

日本首相 高市早苗：「事情絕不是您指責的那樣，我最重視的是財政永續發展，不先創造經濟成長，財政是絕不可能健全化的。」

話雖如此，高市政權仍然額外舉債11.6兆日圓以實現補充預算。為了平衡政治敘述，在「年收之牆」議題上，高市早苗態度明顯放軟。

日本首相 高市早苗：「請讓我們一起盡所有的努力，共同跨越難關吧！如果能打包薪資所得扣除政策，讓我們一併達成目標，我個人是相當贊成的。」

國民民主黨代表(野) 玉木雄一郎：「我認為彼此有了很大的共識。(自民、國民、公明)三黨同意的178萬日圓門檻，總算是朝向目標起步了。」

高市總理的黨首討論首戰，少了朝野之間的互噴口水，更多的是共同為大局著想，日本國民也期待能夠看見一個比安倍更務實、比岸田更民生的掌舵者，帶領國家穩健前行並推動政策落地。

