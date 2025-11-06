日相高市首登備詢台 為小金庫內閣鞠躬道歉

日本首相高市早苗回歸內政，全力打擊高物價、衝刺經濟。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗本週進行任內首次國會備詢，參眾兩院議員輪番質詢首相施政內容。自民黨最大問題就是「政治與金錢」，高市內閣人事中仍然出現小金庫糾紛黨員，在野黨猛烈砲轟，抨擊高市早苗簡直不知悔改。而在政策方面，高市全力打擊高物價，朝野同意廢除延續半世紀的汽油暫定稅率；並且設置「日本成長戰略本部」，從17項戰略範疇實現日本強而有力的經濟成長。

結束了高強度、高密度的外交週，日本首相高市早苗回歸內政，上任後首次的國會備詢，高市忙著鞠躬道歉。

廣告 廣告

日本首相 高市早苗：「對於有損政治信任，我由衷感到抱歉。」

最大在野黨立憲民主黨(也稱立民黨)火力全開，抓著高市早苗的小辮子猛打，砲轟人事任用根本沒有記取教訓，竟然還敢讓貪汙者做官！

立憲民主黨代表(野) 野田佳彥：「政治與金錢問題，自民黨的人事決定有如不知悔改，令人相當遺憾。對於政治與金錢問題，總理到底有沒有心改革？」

日本首相 高市早苗：「我會用嚴苛的姿態面對政治與金錢問題，包括改正政治資金規定法在內的所有規範，我都會鞭策自民黨澈底遵從。」

立憲民主黨參議員(野) 水岡俊一：「佐藤啟參院議員，曾在舊安倍派與小金庫問題有關，我實在質疑高市總理的任命責任。請問高市內閣將如何解決政治與金錢問題？」

日本首相 高市早苗：「佐藤本人深刻反省小金庫問題，也正努力創造防止再發生的環境體制，請朝野務必給予重新來過的機會，給予重新成長的機會。」

包括立民黨在內的多個野黨，在會前極力抗議小金庫閣僚列席備詢台，因此參議院官房副長官佐藤啟低調待在原位，罕見地由眾議院官房副長官代表出席，而職務上的落差與不熟悉，再度遭到反對黨抨擊，直指嚴重影響國會運行。

廣告 廣告

日本首相 高市早苗：「對於造成國會營運的混亂，我誠摯地致上歉意。我期盼能獲得所有國民的信任，我會用嚴苛的姿態面對政治與金錢問題，鞭策自民黨澈底遵從規範。」

在「政治與金錢」上，自民黨再次被轟得體無完膚，高市早苗想挽救形象，只能靠兌現其他承諾讓國民有感。首先是被稱為經濟對策主幹骨的廢止汽油稅，朝野主要6個政黨經過協商、黨內程序後，確定簽署暫定稅率廢除協議，自12月31號起，陸續結束各油品的暫定稅率，終結這項自1970年代起，並早該在2010年停止的「暫定措施」。

立憲民主黨稅調會長(野) 重德和彥：「這著實是歷史性且劃時代性的協議。」

自民黨稅調會長 小野寺五典：「有關於法案修正案，當然是希望盡量得到更多贊同之下去完成。」

高市政府開出打擊高物價的第一槍，緊接著是要改善日本經濟，她成立了「日本成長戰略本部」，並召開全閣僚會議，下達17項戰略領域，包括AI、造船、量子、生化、醫藥、國防等等，可說涵蓋了治國安邦所有要素，全方位打造日本強而有力的經濟體質。

日本首相 高市早苗：「日本的供給力必須根本性強化，我會推動官民合作的戰略性投資，透過提供製品、服務、基建，以解決世界共通的課題，實現我國經濟不停的成長。」

而為了降低日本國民的相對剝奪感，高市早苗下令，明年1月前擬定「外國人基本對策」，舉凡動產、不動產、居留資格、觀光公害等都得重新檢視，務必要在不涉及排外主義之下最大程度維護國民利益。另外，北韓間諜綁架案受害家屬日前舉辦大型聚會，高市早苗受邀出席，她透露政府正在協調與北韓展開峰會，承諾必會盡一切努力，在受害者父母健在時將人帶回日本。

更多 TVBS 報導

超忙外交週結束！日相高市收穫國際形象

智利總統公開高市早苗「超熱情外交」影片 配樂竟是AKB48

高市早苗魅力延燒！手提包熱銷缺貨、粉色原子筆跟著紅

大E人高市早苗再現熱情外交 APEC「滑椅子」搭訕各國元首

