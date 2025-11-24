日相高市「台灣有事論」後，習近平通話川普：「台灣回歸中國」是戰後國際秩序

日本首相高市早苗7日在國會提出「台灣有事」論引發北京強烈反彈，日方迄今未撤回，中方則升高回應層級。據中國官媒《新華社》報導，中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話，習近平闡明，中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。



習近平指出，上個月中美在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。



習近平藉「台灣問題」重提二戰秩序，對日對美同時放話



習近平指出，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。



習近平闡明，中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。



川習談及「烏克蘭危機」，北京向華府拋出什麼信號？



新華社報導，川普表示，習近平主席是偉大的領導人。我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全贊同您對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。



兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。



王毅拋出三個「絕不允許」，「國際一中」壓力直指東京



中共中央政治局委員兼外長王毅上周應邀赴吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克舉行外長戰略對話，並與三國總統會見。王毅直言，日本現任領導人（指高市早苗）竟公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，中方敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。

王毅22日與塔吉克外長舉行戰略對話時提出三個「絕不允許」，包含中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車；絕不允許外部勢力染指台灣，以及絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中國與三國發表的政治文件皆提及台灣問題，中亞三國均強調堅持一個中國原則。在中日緊張之際，北京強化「國際一中」意味濃厚。



