日相高市3月將訪美 日媒：川普政府擬以最高規格國賓接待

2025年10月28日，美國總統川普（右）訪日本橫須賀海軍基地，與日相高市早苗（左）一起登上美軍航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗預定3月下旬訪問美國，將是她就任首相後首次訪美，與相當欣賞她的美國總統川普再次相見歡。據報導，川普政府正在考慮以最高等級、相當於「國是訪問」的國賓身分接待高市。

時事通信社31日報導，美日兩國政府人士透露，因川普預定4月訪問中國，屆時美中霸權之爭恐更白熱化，因此美日政府希望在川普訪中之前，在國內與國際都展現美日同盟的緊密關係。

高市訪美應會在日本3月下旬的3天連假期間，也就是先前日媒報導的3月20日春分。美方預定安排歡迎儀式及正式晚宴；加上今年適逢美國獨立250週年，預定也將在高市訪美時舉辦相關紀念活動。

廣告 廣告

此前訪美的日本時任首相，2024年4月的岸田文雄是「正式訪問」，去年2月的石破茂是「正式工作訪問」，

不過，高市訪美的最大變數是下月8日的眾院改選，若選舉結果不利於執政黨自民黨及盟黨維新會，行程可能因此調整，甚至取消。

時事通信社報導，高市上任後一直維持高支持率，被川普視為「強大的領導人」，相當重視。藉由對高市展現熱烈歡迎，川普也意在展現他對美國最大盟友日本的重視。

另一方面，美國將於今年11月舉行期中選舉，為拉抬共和黨選情，川普可能會要求高市擴大對美投資，並增加日本防衛支出。

更多太報報導

香港日圓搶案警逮6人 其一日本人佯裝受害者實為內應

南韓惹錯人？ 川普新任命的聯準會主席「是酷澎董事」

美媒：美軍通知中東盟友 川普可能週末授權攻打伊朗