日相髮夾彎 韓國標示「中國台灣」 賴遭酸：生魚片白吃了

台灣有事論效應反彈下，不但高市早苗(左)髮夾彎，讓賴清德(中)生魚片白吃一場，連韓國入境系統都出狀況，把我國標示為「CHINA（TAIWAN）」。（合成圖／示意圖／達志圖庫／TGP、取自賴清德臉書、Shutterstock／達志）

日相高市早苗「台灣有事」說引發對中關係緊張，甚至導致大陸對日企、日本藝人的抵制潮，高市今(3日)髮夾彎表態稱理解「台灣是中國一部份」。外交效應擴散，連南韓入境系統也將我標示為「中國（台灣）」。綠營再度被國際現實打臉，賴清德被狂酸「生魚片白吃了」。

高市早苗11月初就台灣有事的國會答辯引發陸方強烈反彈，高市早苗今(3日)在參議院表示，關於日本政府自1972年《中日共同聲明》以來對台灣的立場，即日本「理解並尊重」中國大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。

外交部今(3日)則指出，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」。此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。

有粉專對日方、韓方突然的表態反諷直呼：日本重申台灣是中國的一部分，韓國把台灣人入境列為中國。馬英九不用負責嗎？

賴清德11月20日在臉書PO吃日本出口的生魚片的照片，強調「有鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，似刻意回應高市的「台灣有事」說。如今高市髮夾彎，4.9萬追蹤的粉專「觸極者」對此直酸「『我們挺日本、吃日本壽司』？真的白吃！」

觸極者哏圖中還提到，高市早苗11月26日在日本國會的黨魁討論會上曾說，「日本與台灣目前維持著非政府間的實務關係，日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利與權限，因此，日本沒有立場認定台灣的法律地位。」強調她有責任與中國大陸建立良好關係。

網友表示「吃幾顆壽司就算聲援日本？呆派的『力挺』果然都無比廉價，可笑至極」、「笑死，高市打臉民進黨2次，民進黨FB惦惦中」、「青鳥快去出征找苗」、「尷尬了！之前的聲援、支持白搞了」、「日本再度打臉滯台假皇民」、「我還想看日本跟中共繼續鬧，結果不鬧了喔？」

