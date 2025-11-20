日相一句話惹怒全中國！日水產進口暫停 廣州日料店改用本土食材

中日關係急速惡化，大陸政府已向日本通報暫停進口日本水產品，同時中日牛肉進口磋商也喊卡，觀光業更是首當其衝。此波衝突源於日本首相高市早苗發表的「台灣有事論」，引發大陸強烈不滿。目前大陸赴日航線已取消超過49萬張機票，廣州日料餐廳不敢再使用日本食材，大陸外交部更表示「即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」，雙方關係陷入緊張。

廣州的日本料理店，廚師們不敢再使用日本食材。（圖／TVB）

大陸政府近日通報日本，暫停進口日本水產品，使中日關係進一步惡化。這是繼2023年8月大陸以日本排放福島核廢水為由全面禁止日本水產品進口後，今年11月才解除禁令，但現在不到半個月，政策又再度轉變。大陸外交部發言人毛寧回應表示，是因為日本未提供水產品技術材料，而且就算開放，日本首相高市早苗已引爆全民怒火，市場也不會買單。不過，大陸海關總署目前尚未正式發布公告暫停日本水產品進口。

在廣州的日本料理店，廚師們不敢再使用日本食材。一位日料餐廳工作人員崔先生表示，顧客一聽到食材是日本產的就不吃，馬上就走，為了留住客人，他們不會使用日本的東西。廣州市民李小姐認為國家要做的事情他們也沒辦法，有得吃就吃，沒得吃就不吃。而另一位廣州市民吳先生則認為日本水產和國內水產差別不太大。

除了水產品，中日「牛肉進口磋商」也已暫停，而觀光業的衝擊更加明顯。香港旅行社常務董事袁振寧表示，無論是電話、通訊軟件或網上查看日本旅遊產品的人數都跌了2成左右。港媒南華早報指出，15日以後大陸赴日航線取消量超過49萬張。

同時，大陸的文攻手段也持續加碼。解放軍旗下媒體「中國軍號」在X平台一連發出嘲諷短影音和漫畫，其中一張描繪高市早苗點燃日本和平憲法，暗批她為日本軍國主義招魂。面對大陸的強烈反制，日本《朝日新聞》披露，高市早苗私下向幕僚承認，自己關於「台灣有事論」的言論有點說過頭了。

