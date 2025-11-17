日相「台灣有事」發言引爆北京不滿 外務省官員赴中籲避免影響民間交流

日中關係示意圖。路透社



日本首相高市早苗提及「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，引發中國表達強烈抗議、不滿之際，日本外務省今日（11/17）派員訪問中國，除冷靜判斷中方動向外，還將傳達日本並未改變既有立場，以及強調「儘管雙邊立場不同，仍應避免對民間交流造成任何影響」。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示不滿，指日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，呼籲公民暫時避免前往日本；官媒則聲稱，中方已做好對日實質反制準備，屆時高市「會直觀感受到什麼叫做迎頭痛擊」。

廣告 廣告

綜合共同社、NHK等日本媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰將於今日訪問中國，預計18日就高市早苗針對「台灣有事」議題的國會答辯內容，與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人進行磋商。

報導指出，日方將再次說明首相答辯內容並未改變日本政府既有立場，並針對中國駐大阪總領事薛劍揚言斬首高市一事再次提出強烈抗議。基於日本朝野要求薛劍離境的意見，金井預計將重申，要求中方採取適當應對措施。

日本政府考量到中國外交部呼籲中國公民暫緩赴日旅行，認為事態不應進一步升級，因此決定透過外交管道密切關注中方動向，以冷靜判斷其後續舉措，同時傳達「儘管雙邊立場不同，仍應避免對民間交流造成任何影響」的立場。

在高市提出「台灣有事」發言後，中國政府隨即召見日本駐中大使金杉憲治，要求日方撤回發言。薛劍則在社群媒體發文稱「要砍掉骯髒的頭顱」，疑似揚言斬首高市後，日本外務省14日召見中國駐日大使吳江浩提出抗議，雙方交鋒持續升級。

共同社指出，儘管日方希望促使事態平息，但中方的反彈情緒持續升溫，事態能否趨於緩和，目前難以預測。

更多太報報導

北京反擊高市挺台言論舉措+1 文旅部要求中國民眾避免赴日旅遊

高市早苗挺台言論延燒 日本首相官邸前近百人抗議：立刻下台

日民眾對高市早苗「台灣有事」發言支持略高於反對 整體滿意度逼近七成