日相「日本出兵」論 北京震怒「綁架」民間交流

日本駐中國大使館近日對僑民發出安全提醒。（圖／日本駐中使館官網）

日本首相高市早苗發表「台灣有事，日本出兵」言論，引發中國強烈不滿，雙方關係陷入緊張對立。北京當局採取外交抗議、赴日警示等措施，嚴重影響旅遊、學術、娛樂等民間交流。而北京持續升級事態，延伸至區域安全層面，包括派海警前往釣魚台、在黃海進行多天的實彈射擊，日中兩國也與「建設性穩定關係」的共識越來越遠。

日中會談結束不到一個月，中國才說兩國關係「一衣帶水」，日本也期待共同創造建設性穩定發展，這會兒卻吵得不可開交。

中國外交部發言人 毛寧：「日本首相高市早苗發表錯誤涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情。」

日本官房長官 木原稔：「此次中國的發布內容，有意限制了兩國之間的人員交流。」

日本首相高市早苗在國會上快人快語，「台灣有事，日本出兵」踩到了北京當局的「主權地雷」，勃然大怒之下，中國駐大阪總領事薛劍率先出征，PO出斬首文，暗示要砍了高市早苗那顆骯髒的頭。接著，雙邊互相召見大使，強烈譴責彼此言論。隨後，中共更單方面發布赴日警告，全面限制觀光、留學往來，掐住了對日本最重要的兩大民間經濟輸出。

言論NPO東京──北京論壇執行委員長 武藤敏郎：「當前極為罕見的延期決定，我們感到相當遺憾。」

日本民間非營利組織「言論NPO」原訂本月下旬，與中方共同主辦言論及輿論論壇，卻突然收到對方的延期通知，原因是不滿日相「台灣有事」的發言。

言論NPO理事長 工藤泰志：「這個論壇20年來從沒中斷過，為了有關地區的和平與安定，本會迫切希望完成自己的使命，我們會繼續交涉，力求近日重啟論壇。」

中共為了維護所謂的「正統性」，大動作抵制日本，除了學術與財政界活動暫停，中國人也嚇得不敢往日本跑。

日本客運業者 原田百合：「週日(11.16)的大概晚上7點半，對方旅行社聯絡我們，說是因為避免赴日的原因要取消行程。」

日本NHK電視台記者 押尾駿吾：「行程本來是今天(11.17)開始嗎？ (是的) 這樣大概損失多少呢？」

日本客運業者 原田百合：「單就現在說的這一團粗估是100萬日圓。」

100萬的生意說沒就沒，而在採訪當下，取消通知更如雪片般飛來。

日本NHK電視台記者 押尾駿吾：「黃色部分是... (取消) 全都是嗎？」

日本客運業者 原田百合：「是的，應該掉了有20筆。這真的是...很慘。」

中國境內出現旅日退團潮，旅行社下架相關行程、航空公司暫停航班，社群平台上滿滿的退票交流文。娛樂產業也遭受波及，近期預備上映的兩部動畫劇場版，當地發行商證實將暫緩日程。

日本電視台記者：「這次您會與劉亞洲局長見面嗎？」

日本電視台記者：「能說說您這次的目的嗎？」

為了緩和雙邊緊張局面，日本外務省亞洲大洋洲局長週二(11/18)拜會中國外交部亞洲局長劉勁松，面對面闡述彼此立場、把話說清楚講明白；兩人相談數小時，會後劉勁松親自送客，期間氣氛嚴肅，對於會議結果，劉勁松表示「當然不滿意」，日方代表則不發一語驅車離去。

日本官房長官 木原稔：「駐中使領館發出的最新呼籲公告，是基於近來當地對日中關係的報導，駐中使領館因此再次提醒日本公民提高安全防範措施。」

日本駐中國領事館特地發布通知，呼籲旅華日本國民加強安全防範，因為北京當局不斷炎上這起風波。

中國外交部發言人 毛寧：「你的第二個問題，我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

北京把戰場拉到了國際外交舞台即將在南非開幕的G20會議，預計今年也會舉辦多場場邊峰會，但日中恐怕是難碰頭。此外，本週的釣魚台海域不意外地又看見大陸海警身影；共軍甚至宣布，本月18號至25號在黃海部分海域進行實彈射擊。而日本持續立場，重申對話、溝通才有助構築建設性穩定關係。

