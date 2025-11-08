日相：臺海穩定攸關日本安全

記者賴名倫／綜合報導

日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局面與最壞狀況進行應對，暗示不排除「將行使集體自衛權」。

日本《產經新聞》報導，高市會中就立憲民主黨眾議員岡田克也提出、針對「臺海發生海上封鎖狀況」與安全保障法制有關「存亡危機事態」定位的質詢回應；她指出，倘若共軍出動大批艦艇或使用武力的情況，確實可能構成「存亡危機事態」，政府將綜合評估事件與個別具體狀況，但若出現動武攻擊狀況，則符合安保法制適用範圍的可能性很高；並指出，「倘若發生極度嚴峻局面，則必須設想根據最壞狀況進行應對」。

高市還說，「倘若對臺灣發動武力攻擊、或以軍艦進行海上封鎖或運用其他手段」，極可能構成動用武力狀況；此外，她也列舉美「中」爆發衝突可能情境，包括美軍為解除封鎖而展開支援行動、或是共軍阻止美軍介入作為，列為安保法制認定的動用武力事態；但她也坦言，動用民間船隻等灰色地帶封鎖行徑，並不適用「存亡危機事態」範疇；此外，針對戰爭狀態下的海上封鎖、無人機行動等相關狀況，她也表明須用不同角度看待，藉此保留政策彈性解釋空間。

不排除「行使集體自衛權」

報導分析，高市的談話，是歷屆日本政府針對臺海衝突與行使集體自衛權最為深入的立場宣示；此前，日本曾於2015年通過安全保障法制時，新增有關「存亡危機事態」規範，並指出若美國等與日本密切相關他國，倘若遭到武力攻擊，引發「威脅日本國家存亡、從根本顛覆國民生命與權力的危險狀態」，則可列為允許自衛隊行使集體自衛權要件之一。

此外，相關報導也透露，高市曾於10月28日在與美國總統川普會晤期間，強調臺海局勢攸關日本安全與印太和平，凸顯日本政府高度關切臺海穩定，藉此向中共傳達明確嚇阻信號。

日相高市7日答詢時表示，臺海穩定攸關日本安全，因此將設想具體局面與最壞狀況進行應對，暗示不排除行使集體自衛權。（達志影像／美聯社）